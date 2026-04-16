Nhận định Everton – Liverpool vào lúc 20h00 ngày 19/04 hứa hẹn nhiều diễn biến khó lường khi hai đội bước vào trận derby căng thẳng. Bầu không khí trên sân được dự báo sẽ nóng lên ngay từ những phút đầu tiên. Mọi kịch bản đều có thể xảy ra trong 90 phút sắp tới.

Nhận định tổng quan trận Everton vs Liverpool

Cuộc đối đầu giữa Everton và Liverpool hứa hẹn mang đến thế trận căng thẳng, giàu cảm xúc quen thuộc. Khi danh dự derby được đặt lên hàng đầu, mỗi pha bóng đều có thể trở thành bước ngoặt định đoạt cục diện.

Đánh giá phong độ gần đây của Everton, Liverpool

Phong độ Everton

Thầy trò huấn luyện viên Sean Dyche bước vào trận với phong độ thiếu ổn định khi chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 lần ra sân gần nhất. Hàng công chưa duy trì được hiệu suất ghi bàn đều đặn, trong khi hàng thủ đôi lúc vẫn để lộ khoảng trống. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà vẫn giúp The Toffees có thêm sự tự tin nhất định.

Phong độ Liverpool

Đại diện The Kop lại thể hiện phong độ tích cực hơn với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại trong 5 lần ra sân gần đây. Khả năng ghi bàn ổn định giúp họ thường xuyên áp đặt thế trận lên đối thủ. Dù vậy, đôi khi sự mất tập trung ở cuối trận vẫn khiến Liverpool phải trả giá.

Thống kê lịch sử đối đầu hai đội trong 10 trận gần nhất

Những lần chạm trán giữa Everton vs Liverpool luôn diễn ra căng thẳng với thế trận khó đoán. Kết quả đối đầu trong thời gian gần đây phần nào phản ánh sự chênh lệch nhất định giữa hai đội.

Thời gian cụ thể Tỷ số Cuộc đối đầu 21/10/2023 0-2











Everton – Liverpool 13/02/2023 0-2 03/09/2022 0-0 24/04/2021 0-2 01/12/2021 1-4 20/02/2021 2-0 17/10/2020 2-2 21/06/2020 0-0 05/01/2020 0-1 04/12/2019 2-5

Cập nhật đội hình ra sân dự kiến của hai đội

Thông tin đội hình ra sân được nhiều người quan tâm trước giờ bóng lăn khi cả hai đều có những tính toán riêng. Những lựa chọn nhân sự dưới đây hứa hẹn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu.

Đội hình Everton

Huấn luyện viên Sean Dyche nhiều khả năng giữ bộ khung quen thuộc để đảm bảo sự ổn định. Cách tiếp cận này giúp đội bóng duy trì sự gắn kết và hạn chế sai sót trong những thời điểm quan trọng.

Đội hình chính: Coleman, Mykolenko, Pickford, Harrison, Gueye, Onana, Calvert Lewin, McNeil, Tarkowski, Branthwaite, Doucoure.

Đội hình dự bị: Danjuma, Garner, Keane, Virginia, Dobbin, Beto, Godfrey.

Đội hình Liverpool

Đại diện vùng Merseyside dự kiến tung ra lực lượng giàu sức tấn công nhằm áp lực thế trận. Đội bóng nhiều khả năng sẽ đẩy cao đội hình ngay từ đầu để tìm kiếm lợi thế sớm.

Đội hình chính: Alisson, Mac Allister, Salah, Diaz, Van Dijk, Robertson, Jones, Nunez, Alexander Arnold, Konate, Szoboszlai.

Đội hình dự bị: Kelleher, Jota, Gakpo, Elliott, Endo, Gravenberch, Gomez.

Soi kèo trận đấu Everton – Liverpool ngày 19/04

Kèo đấu luôn nhận được sự quan tâm lớn khi hai đội thường tạo ra thế trận khó lường. Tỷ lệ nhà cái đưa ra lần này phản ánh rõ sự chênh lệch nhất định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều biến động đáng chú ý.

Kèo châu Á: Liverpool chấp 0.75 bàn, mức này cho thấy đội khách được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định. Tuy nhiên, Everton vẫn là đối thủ khó chịu trên sân nhà nên cửa trên cần thắng cách biệt tối thiểu 1 bàn để đảm bảo lợi nhuận.

Kèo châu Âu: Everton thắng 4.20 – hòa 3.80 – Liverpool thắng 1.85, tỷ lệ này cho thấy khả năng The Kop giành 3 điểm được đánh giá cao hơn. Dù vậy, kịch bản chia điểm vẫn có thể xảy ra khi đây là trận derby giàu tính cạnh tranh.

Kèo tài xỉu: Mốc 2.5 bàn, nhà cái kỳ vọng trận đấu có từ 3 pha lập công trở lên. Với lối chơi giàu tốc độ của Liverpool cùng khả năng phản công của Everton, cửa tài là phương án đáng cân nhắc.

Chuyên gia soi kèo trận Everton vs Liverpool sắp tới

Kịch bản trận đấu giữa Everton vs Liverpool ngày 19/04

Thầy trò huấn luyện viên Sean Dyche có thể nhập cuộc với thế trận chặt chẽ, ưu tiên phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Trong khi đó, The Kop dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp sẽ chủ động kiểm soát bóng và gia tăng sức ép ngay từ đầu. Nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao với nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt.

Ở thế trận đó, Liverpool có thể tận dụng khoảnh khắc để tạo sự khác biệt. The Toffees dù nỗ lực nhưng gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung xuyên suốt. Một bàn gỡ có thể đến nhưng chưa đủ để thay đổi cục diện. Chung cuộc, Liverpool được dự đoán giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Kết luận

Nhận định Everton – Liverpool vào lúc 20h00 ngày 19/04 cho thấy đây là cuộc đối đầu tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường. Màn so tài hứa hẹn diễn ra căng thẳng với thế trận giằng co và không thiếu điểm nhấn. Lợi thế được đánh giá nghiêng nhẹ về phía đội khách nhờ phong độ ổn định hơn.