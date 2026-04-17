Nhận định Real Madrid – Alavés vào lúc 02h30 ngày 22/04 thu hút sự quan tâm khi đội bóng Hoàng gia bước vào trận đấu với mục tiêu dành trọn 3 điểm. Lối chơi tấn công áp đảo được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đội khách nhiều khả năng phải chơi phòng ngự số đông để hạn chế bàn thua.

Nhận định tổng quan về trận Real Madrid vs Alavés

Cuộc đối đầu này được đánh giá có sự chênh lệch khá rõ về đẳng cấp. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang nắm nhiều lợi thế hơn nhờ phong độ ổn định cùng chiều sâu đội hình vượt trội.

Đánh giá phong độ gần đây của Real Madrid, Alavés

Phong độ Real Madrid

Thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang duy trì phong độ khá ổn định trong giai đoạn gần đây với lối chơi kiểm soát và hiệu quả. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng giành được 4 chiến thắng, 1 hòa và chưa thua trận nào. Hàng công ghi trung bình 2.2 bàn/trận, cho thấy sức tấn công rất ổn định. Hàng thủ cũng chỉ để thủng lưới 3 bàn trong 5 trận, phản ánh sự chắc chắn đáng kể.

Phong độ Alavés

EI Glorioso lại đang gặp nhiều khó khăn khi phong độ thiếu ổn định trong thời gian gần đây. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng chỉ dành được 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Khả năng ghi bàn khá hạn chế với trung bình chỉ 0.8 bàn/trận, cho thấy sự bế tắc trên hàng công. Hàng thủ cũng để lọt lưới 7 bàn trong 5 trận, phản ánh sự thiếu chắc chắn khi gặp đối thủ mạnh.

Thống kê lịch sử đối đầu giữa Real Madrid vs Alavés

Trong những cuộc đối đầu gần đây, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thường chiếm ưu thế khi gặp Alavés. Sự chênh lệch về đẳng cấp giúp Real Madrid luôn giữ thế chủ động trong phần lớn các lần chạm trán.

Thời gian Tỷ số Cuộc đối đầu 14/12/2025 2-1









Real Madrid – Alavés 13/04/2025 1-0 25/09/2024 3-2 15/05/2024 5-0 21/12/2023 1-0 19/02/2022 3-0 14/8/2021 4-1 23/01/2021 4-1 29/11/2020 2-1 05/10/2019 2-1

Cập nhật đội hình dự kiến của Real Madrid và Alavés

Cuộc đối đầu này đang thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều có những tính toán chiến thuật rõ ràng trước giờ bóng lăn. Việc cập nhật đội hình dự kiến giúp người hâm mộ nắm bắt được cách tiếp cận trận đấu của từng bên.

Real Madrid ra sân với bộ khung nào?

Thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng bộ khung giàu sức tấn công để áp đặt thế trận ngay từ đầu. Đội bóng Hoàng Gia hướng đến mục tiêu kiểm soát bóng và tạo ra áp lực liên tục lên phần sân đối thủ.

Đội hình chính: Bellingham, Courtois, Mendy, Alaba, Valverde, Mbappe, Carvajal, Rudiger, Rodrygo, Tchouameni, Vinicius Jr.

Đội hình dự bị: Arda Guler, Lunin, Modric, Nacho, Camavinga, Joselu, Brahim Diaz.

Alavés lựa chọn chiến thuật gì?

EI Glorioso nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm hạn chế sức mạnh vượt trội của đối thủ. Thầy trò huấn luyện viên Sanchez Flores hướng đến việc giữ cự ly đội hình thấp và chờ đợi cơ hội từ những tình huống cố định.

Đội hình chính: Kike Garcia, Sivera, Guevara, Gorosabel, Duarte, Rioja, Blanco, Rebbach, Abqar, Lopez.

Đội hình dự bị: Sylla, Tenaglia, Owono, Omorodion, Sedlar, Benavidez, Alkain.

Chuyên gia soi kèo trận Real Madrid vs Alavés ngày 22/04

Trận đấu này được giới chuyên môn đánh giá có sự chênh lệch rõ rệt về đẳng cấp và phong độ. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang nắm nhiều lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà, đặc biệt sở hữu hàng công vượt trội.

Kèo châu Á: Real Madrid thường chấp khoảng -1.5 đến -2 bàn do sức mạnh vượt trội. Thống kê cho thấy, họ thắng kèo khoản 60% trong 5 lần ra sân gần nhất, trong khi Alavés thua kèo 3/5 trận gần đây.

Kèo châu Âu: Khả năng chiến thắng của Real Madrid được đánh giá ở mức 80%, gần như áp đảo hoàn toàn. Alavés chỉ có khoảng 10% cơ hội tạo bất ngờ, còn tỷ lệ hòa rơi vào khoảng 10%.

Kèo tài xỉu: Mức kèo phổ biến dao động từ 2.5 đến 3 bàn, Real Madrid ghi trung bình 2 bàn/trận. Trong khi đó, Alavés có hiệu suất ghi bàn khá thấp dưới 1 bàn/trận.

Xoilac dự đoán tỷ số trận Real Madrid vs Alavés ngày 22/04

Cuộc đối đầu được dự đoán sẽ diễn ra theo thế trận một chiều khi đội chủ nhà nắm nhiều lợi thế vượt trội. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Sanchez Flores vẫn có thể tạo ra một vài tình huống phản công dưới tận dụng tốt sai lầm của đối thủ.

Chuyên gia dự đoán Real Madrid sẽ giành chiến thắng

Kịch bản hiệp 1

Real Madrid nhiều khả năng sẽ chủ động dồn ép ngay từ những phút đầu để tìm kiếm bàn thắng sớm. Hiệp 1 có thể kết thúc với lợi thế nghiêng về đội bóng Hoàng gia với tỷ số dẫn trước tối thiểu.

Kịch bản cả trận

Thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì áp lực trong hiệp 2 và gia tăng cách biệt nhờ chiều sâu đội hình. Chung cuộc, trận đấu có thể kết thúc với tỉ số Real Madrid 3-0 Alavés, phản ánh rõ sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội.

Kết luận

Nhận định Real Madrid – Alavés vào lúc 02h30 ngày 22/04 cho thấy sự chênh lệch khá rõ về phong độ và chất lượng đội hình giữa hai đội. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang có nhiều lợi thế để kiểm soát thế trận, hướng đến một chiến thắng đầy thuyết phục.