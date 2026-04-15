Nhận định Werder Bremen – Hamburger SV vào ngày 18/04 cung cấp cái nhìn toàn diện về phong độ đối đầu trước giờ bóng lăn lúc 20:30. Cả hai đội bóng đều đang chuẩn bị những quân bài chiến lược quan trọng nhất nhằm hiện thực hóa mục tiêu chiến thắng. Để có thể đưa ra lựa chọn vào tiền chuẩn nhất, các bạn hãy theo dõi bài đánh giá của chuyên gia Xoilac ngay dưới đây!

Nhận định tổng quan trận Werder Bremen – Hamburger SV

Nhận định Werder Bremen – Hamburger SV vào ngày 18/04 hứa hẹn một trận derby đầy kịch tính và căng thẳng tại Bundesliga. Đoàn quân HLV Daniel Thioune đang nỗ lực thoát khỏi nhóm nguy hiểm, còn bên kia chuyến tuyến Hamburger quyết tâm cải thiện vị trí giữa bảng. Trận đấu lúc 20h30 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị.

Đánh giá phong độ Werder Bremen – Hamburger SV

Phong độ Werder Bremen

Phong độ của những nhạc công thành Bremen thời gian qua vẫn tồn tại nhiều bất ổn dù đã thực hiện thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Trong 5 vòng gần nhất, đội bóng chỉ thu về 2 chiến thắng, nhận 3 thất bại. Tại sào huyệt Weserstadion, Werder chơi nỗ lực hơn nhưng hàng thủ vẫn bộc lộ những khoảng trống chết người.

Phong độ Hamburger SV

Ngược chuyến tuyến, HLV Merlin Polzin ở mùa giải năm nay tương đối cân bằng nhưng lại thiếu đi sự bùng nổ để bứt phá. Ở 5 lần ra quân vừa qua, HSV chỉ sở hữu 1 trận thắng, 2 trận hòa và thua 2 trận. Tuy nhiên, bản lĩnh sân khách của đội bóng vẫn đang bị đặt dấu hỏi lớn với hiệu suất ghi bàn khá hạn chế.

Lịch sử đối đầu hai đội trong 10 trận gần nhất

Đây chính là một trong những cặp đấu giàu truyền thống nhất nước Đức với biệt danh “Derby miền Bắc”. Trải qua nhiều thập kỷ, sự kịch tính luôn được đẩy lên cao trào, bất kể phong độ hay vị thế của họ trên bảng xếp hạng.

Ngày Đội nhà Kết quả Đội khách 07/12/2025 HSV 3-2 BRE 27/02/2022 HSV 2-3 BRE 18/09/2021 BRE 0-2 HSV 24/02/2018 BRE 1-0 HSV 30/09/2017 HSV 0-0 BRE 16/04/2017 BRE 2-1 HSV 26/11/2016 HSV 2-2 BRE 22/04/2016 HSV 2-1 BRE 29/11/2015 BRE 1-0 HSV 18/04/2015 HSV 0-1 BRE

Soi kèo trận đấu Werder Bremen – Hamburger SV ngày 18/04

Trận Derby miền Bắc nước Đức giữa hai đội tại vòng 30 Bundesliga hứa hẹn kịch tính khi cả hai đang sát sao trên bảng xếp hạng. Với lợi thế sân nhà, Bremen quyết tâm đòi lại món nợ thua 2-3 ở lượt đi trước đối thủ.

Soi kèo trận Werder Bremen với Hamburger SV

Kèo châu Á: Đoàn quân HLV Daniel Thioune được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân bãi. Mức kèo chấp thường thấy ở mức 0.25 trái khi HLV Merlin Polzin vừa để thua đậm Stuttgart 0-4.

Kèo tài xỉu: Tỷ lệ 2.75 bàn là lựa chọn hợp lý bởi tính chất căng thẳng của trận derby và hiệu suất ghi bàn của cả hai đội chỉ ở mức trung bình 1.1 bàn/trận.

Kèo châu Âu: Lựa chọn hòa hoặc chủ nhà thắng có khả năng cao, khi Bremen thắng 7 trận từ đầu mùa và Hamburger đang có tâm lý bất ổn sau chuỗi trận thua bạc nhược trước các đối thủ dễ xơi.

Kịch bản trận đấu giữa Werder Bremen – Hamburger SV

Trận derby Bắc Đức hứa hẹn diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu. Đoàn quân HLV Daniel Thioune sẽ đẩy cao đội hình, tận dụng lợi thế sân nhà Weserstadion để pressing mạnh và tạo sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương. HSV có thể chơi phòng ngự phản công, chờ đợi sai lầm của chủ nhà để tổ chức những đường lên bóng tốc độ.

Hai đội đều có hàng công khá sắc bén nhưng hàng thủ chưa thực sự chắc chắn, nên nhiều khả năng sẽ xuất hiện bàn thắng sớm. Werder Bremen kiểm soát thế trận tốt hơn, trong khi đoàn quân HLV Merlin Polzin tạo ra những pha nguy hiểm từ phản công. Trận đấu dự kiến sẽ căng thẳng, kịch tính và giàu bàn thắng.

Dự đoán kết quả chung cuộc Werder Bremen thắng 2-1

Dự đoán kết quả Werder Bremen và Hamburger SV

Dự đoán đội hình ra sân từ chuyên gia Xoilac

Bước vào trận Derby miền Bắc mang tính chất sống còn cho cuộc đua trụ hạng, cả đội đều đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải do chấn thương. HLV hai đội buộc phải có những điều chỉnh chiến thuật quan trọng để giành lợi thế.

Đội hình Werder Bremen

Với sự vắng mặt đáng tiếc của các trụ cột như Mitchell Weiser và Jens Stage do chấn thương dây chằng, Bremen dự kiến sẽ vận hành sơ đồ 3-5-2 linh hoạt.

Đội hình chính: Mio Backhaus (GK); Niklas Stark, Marco Friedl, Anthony Jung; Felix Agu, Romano Schmid, Senne Lynen, Leonardo Bittencourt, Olivier Deman; Marvin Ducksch, Justin Njinmah.

Đội hình dự bị: Michael Zetterer, Julian Malatini, Amos Pieper, Isak Hansen-Aarøen, Skelly Alvero, Keke Topp, Dawid Kownacki.

Đội hình Hamburger SV

HLV Merlin Polzin có thể chào đón sự trở lại của Bakery Jatta, nhưng vẫn thiếu vắng Robert Glatzel trong đội hình xuất phát do vấn đề thể lực.

Đội hình chính: Daniel Heuer Fernandes (GK); Silvan Hefti, Dennis Hadzikadunic, Sebastian Schonlau, Miro Muheim; Ludovit Reis, Jonas Meffert, Immanuel Pherai; Bakery Jatta, András Németh, Jean-Luc Dompé.

Đội hình dự bị: Matheo Raab, Guilherme Ramos, Moritz Heyer, Lukasz Poreba, Levin Öztunali, Ransford-Yeboah Königsdörffer, Masaya Okugawa.

Kết luận

Nhận định Werder Bremen – Hamburger SV vào ngày 18/04 được dự báo sẽ diễn ra với tốc độ cao cùng những pha ăn miếng trả miếng nghẹt thở. Sự quyết tâm của hai câu lạc bộ chắc chắn làm bùng nổ cầu trường Weserstadion.