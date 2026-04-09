Báo động đỏ Bồ Đào Nha: Không có tiền đạo cắm ngoài… Ronaldo 41 tuổi khi hai phương án thay thế đều thất bại trước Mexico. Đọc ngay phân tích bên dưới để hiểu tại sao Martinez lại rơi vào thế bí ngay tại đợt tập trung FIFA Days quan trọng nhất năm.

Ramos lẫn Paulinho chìm nghỉm ở Azteca

Cả Goncalo Ramos lẫn Paulinho đều có cơ hội chứng minh khả năng lấp đầy vị trí số 9 khi Ronaldo vắng mặt vì chấn thương. Kết quả trận giao hữu tại sân Azteca đã cho thấy câu trả lời phũ phàng hơn bất kỳ lời bình luận nào trước đó.

Màn trình diễn mờ mịt của Ramos và Paulinho tại Azteca

Sự kém duyên của Goncalo Ramos

Goncalo Ramos được HLV Roberto Martinez trao cơ hội đá chính ngay từ đầu trận nhưng gần như biến mất giữa hai trung vệ Mexico. Tiền đạo PSG không tận dụng được các cơ hội hiếm hoi nhận được, phong độ thi đấu ở cấp độ đội tuyển tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng. Dẫu vậy, Ramos vẫn là lựa chọn số một của Martinez cho vị trí tiền đạo cắm vì chưa có cái tên nào thực sự vượt trội hơn anh.

Sự bất ổn của Paulinho

Paulinho vào sân thay người với nhiệm vụ tạo ra sự khác biệt nhưng cũng không làm được gì đáng kể trong khoảng thời gian ngắn thi đấu. Tiền đạo của Sporting CP đang trong giai đoạn phong độ không ổn định lẫn khó tìm lại cảm giác tốt nhất ở cấp độ quốc tế. Với World Cup 2026 chỉ còn vài tháng, khả năng Paulinho bứt phá để trở thành lựa chọn đáng tin cậy gần như rất khó xảy ra.

Bồ Đào Nha hòa 0-0 Mexico: con số nói lên tất cả

Selecao tạo ra không ít cơ hội tại Azteca nhưng không ghi được bàn nào, kết cục hòa 0-0 phơi bày sự bế tắc ở tuyến trên. Trận đấu này không phải thất bại về tỷ số mà là lời cảnh báo chiến thuật nghiêm trọng trước World Cup.

Kết quả hòa 0 bàn thắng hé lộ các điểm yếu của Martinez

Vitinha vắng mặt làm lộ thêm điểm yếu

Martinez muốn kiểm tra xem Bồ Đào Nha có thể kiểm soát trận đấu mà không có Vitinha hay không. Câu hỏi đó vô tình hé lộ mức độ phụ thuộc vào một vài cá nhân của Selecao. Khi cả Vitinha lẫn Ronaldo đều vắng mặt, hệ thống kiểm soát bóng ở phần ba cuối sân sụp đổ hoàn toàn.

Bruno Fernandes không thể gánh một mình

Bruno Fernandes ghi 7 bàn và có 16 kiến tạo sau 27 trận Ngoại hạng Anh mùa này, được kỳ vọng gánh đội khi CR7 vắng. Tiền vệ MU vốn quen hoạt động phía sau tiền đạo cắm, không phải đóng vai trung tâm tấn công đơn độc. Đây là bài toán cấu trúc Martinez buộc phải giải trước khi World Cup khai mạc, không thể tiếp tục trông chờ vào cá nhân.

Paulinho vào sân như giải pháp tình thế

Paulinho được tung vào sân thay người với kỳ vọng tạo ra sự khác biệt nhưng không thể hiện được gì đáng kể. Tiền đạo đang thi đấu ngay tại Mexico – nơi anh thuộc lòng từng góc sân Azteca – vẫn nhạt nhòa trước hàng thủ chủ nhà. Đây là chi tiết đắng lòng nhất trong toàn bộ trận đấu với Martinez.

Vì sao Bồ Đào Nha thiếu tiền đạo cắm?

Bồ Đào Nha sở hữu nhiều tiền đạo cánh xuất sắc như Rafael Leao, Pedro Neto, Francisco Conceicao nhưng lại thiếu hẳn một trung phong đích thực. Đây là vấn đề cơ cấu đội hình lâu năm của Selecao châu Âu, khi hệ thống đào tạo tập trung quá nhiều vào cầu thủ kỹ thuật linh hoạt. Trong nhiều năm qua, Ronaldo đã che lấp đi khoảng trống đó bằng hiệu suất ghi bàn cá nhân vượt trội mà không ai có thể thay thế.

Bernardo Silva vắng mặt và bài toán nhân sự chồng chất

Bên cạnh Ronaldo, Bernardo Silva cũng vắng mặt vì thể lực dựa trên thông tin y tế do Man City cung cấp, khiến đợt tập trung mất hai trụ cột sáng tạo cùng lúc. Hai sự vắng mặt này phản ánh đặc điểm chung của lứa chủ lực Bồ Đào Nha – phần lớn đã qua hoặc tiệm cận đỉnh phong độ.

Liệu Martinez có giải được bài toán nhân sự đang bỏ ngỏ?

Goncalo Guedes trở lại sau hai năm vắng bóng

Goncalo Guedes trở lại đội tuyển sau hơn hai năm, nhờ phong độ ấn tượng với 9 bàn cho Real Sociedad mùa 2025/26. Tiền đạo 28 tuổi có thể chơi nhiều vị trí trên hàng công, đây là yếu tố Martinez đang ưu tiên khi thiếu trung phong cắm thực thụ. Tuy nhiên sự linh hoạt vị trí đó không đủ để Guedes trở thành giải pháp dứt khoát cho vị trí số 9.

Ricardo Horta – cái tên bất ngờ ở tuổi 31

Martinez gây ngạc nhiên khi trao cơ hội cho Ricardo Horta dù tiền đạo cánh Braga đã 31 tuổi và chưa từng là ưu tiên dài hạn của đội tuyển. Horta đang có mùa giải ổn định tại Primeira Liga nhưng sự triệu tập này mang tính bổ sung hơn là đặt cược chiến lược thực sự. Sự xuất hiện của Horta phần nào cho thấy Martinez đang cạn dần lựa chọn thực sự đáng tin cậy ở tuyến trên.

Martinez và bài toán chiến thuật chưa có lời giải

Martinez nhấn mạnh sai lầm lớn nhất là đánh giá Ronaldo dựa trên hình ảnh quá khứ thay vì những gì CR7 đang thể hiện hiện tại. Quan điểm đó cho thấy chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn đặt cược vào Ronaldo như giải pháp trung tâm dù thể lực CR7 vẫn là ẩn số. Nếu Ronaldo chưa kịp bắt nhịp trở lại, Martinez sẽ phải dùng đội hình không có trung phong cắm thực thụ tại World Cup.

Ronaldo 41 tuổi: chấn thương cơ đùi lẫn nỗi lo World Cup

Ronaldo không có tên trong danh sách 27 cầu thủ mà HLV Martinez triệu tập cho đợt FIFA Days tháng 3/2026 vì chấn thương. Đây là đợt tập trung áp chót trước World Cup nên sự vắng mặt của CR7 càng trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết.

Ở tuổi 41, mọi chấn thương dù nhỏ cũng ảnh hưởng lớn đến CR7

Diễn biến chấn thương

Chấn thương cơ đùi sau xuất hiện từ cuối tháng 2 khi Ronaldo phải rời sân sớm trong trận thắng Al-Fayha 3-1 của Al Nassr. HLV Jorge Jesus sau đó xác nhận mức độ nghiêm trọng hơn dự kiến ban đầu, buộc Ronaldo phải bay về Madrid để điều trị chuyên sâu. Dẫu vậy, Martinez trấn an người hâm mộ rằng đây chỉ là chấn thương cơ nhẹ kèm Ronaldo dự kiến trở lại trong một đến hai tuần.

Phong độ Ronaldo mùa 2025/26

Dù 41 tuổi, Ronaldo vẫn ghi 21 bàn sau 22 trận mùa 2025/26 cho Al Nassr, trực tiếp đưa đội lên đầu bảng Saudi Pro League với 61 điểm. Ở cấp độ đội tuyển, CR7 ghi 13 bàn trong 14 lần ra sân gần nhất dưới thời Martinez, con số khiến lớp đàn em khó theo kịp. Ngay cả khi chấn thương buộc anh nghỉ thi đấu, Ronaldo vẫn đăng ảnh tập gym kèm dòng trạng thái “Cải thiện mỗi ngày” trên Instagram.

World Cup 2026 với Bồ Đào Nha sẽ ra sao khi thiếu tiền đạo cắm

Chỉ còn vài tháng trước ngày khai mạc World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, Bồ Đào Nha đang đối mặt với bài toán vị trí số 9 chưa có lời giải. Martinez vẫn còn lựa chọn lẫn thời gian để tìm ra giải pháp nhưng tình hình sau trận Mexico cho thấy áp lực đang rất lớn.

Liệu Ronaldo có được góp mặt trong kỳ World Cup 2026 tới?

Kế hoạch của Martinez

Martinez triệu tập tới 27 cầu thủ với 9 tiền đạo trong đợt này nhưng đáng chú ý là chỉ có duy nhất Goncalo Ramos là trung phong thực sự. Phần còn lại gồm Pedro Neto, Rafael Leao, Joao Felix, Francisco Conceicao đều là tiền đạo cánh linh hoạt, không chuyên đá trung phong cắm. Điều này cho thấy Martinez đang tính đến phương án dùng Bruno Fernandes kéo sâu lẫn để các tiền đạo cánh thay nhau kéo vào trung tâm.

Viễn cảnh Ronaldo tại World Cup 2026

Nếu tham dự World Cup 2026, Ronaldo sẽ lập kỷ lục tham dự giải đấu này 6 lần trong sự nghiệp, điều không một cầu thủ nào đạt được. Martinez đã nhiều lần khẳng định vị trí của Ronaldo tại World Cup không bị đe dọa, bất chấp chấn thương lẫn tuổi tác. Xét theo thực tế sau trận Mexico, nhiều khả năng CR7 không chỉ tham dự World Cup mà còn tiếp tục gánh trọng trách ghi bàn chính.

Ronaldo và hành trình chạy đua với thời gian trước World Cup

Ronaldo xác nhận World Cup 2026 là kỳ cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế, tạo ra áp lực không nhỏ lên từng tuần hồi phục sau chấn thương gân kheo. Áp lực kỳ cuối cùng cộng với khát vọng còn dang dở biến CR7 thành nhân vật trung tâm của mọi cuộc thảo luận về hàng công Bồ Đào Nha.

Liệu sẽ có một CR7 “last dance” cho kỳ World Cup lần này?

Mục tiêu 1000 bàn và ngọn lửa chưa tắt

CR7 hiện đã ghi 965 bàn trong sự nghiệp, bao gồm 143 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha, và đang hướng đến cột mốc 1.000 bàn lịch sử. Con số 35 bàn còn lại không chỉ là đích đến cá nhân mà chính là nhiên liệu giữ ngọn lửa thi đấu của Ronaldo cháy mạnh ở tuổi 41. Chừng nào mục tiêu đó còn tồn tại, khả năng CR7 tự nguyện buông tay trước World Cup gần như bằng không.

Kỷ lục 6 lần dự World Cup – động lực không thể từ chối

Nếu tham dự World Cup 2026, Ronaldo sẽ lập kỷ lục tham dự giải đấu này 6 lần trong sự nghiệp, điều chưa cầu thủ nào đạt được. Kỷ lục đó cộng với khát vọng chức vô địch đầu tiên tạo ra sức hút khó cưỡng với cả Martinez lẫn bản thân CR7. Đây là lý do dù chấn thương hay tuổi tác, Ronaldo vẫn là tâm điểm của mọi kế hoạch nhân sự Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

Tín hiệu hồi phục từ chính Ronaldo

Ronaldo đăng ảnh tập gym trên Instagram kèm dòng trạng thái “Getting better every day” ngay khi bị loại khỏi danh sách triệu tập. Hình ảnh anh tập máy đẩy chân và cơ ngực với nụ cười thoải mái nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Martinez đọc được tín hiệu đó và khẳng định mọi chỉ số thể lực Ronaldo thể hiện mùa này cho thấy CR7 vẫn đang ở trạng thái rất tốt.

Kết luận

Báo động đỏ Bồ Đào Nha: Không có tiền đạo cắm ngoài… Ronaldo 41 tuổi giờ đây không còn là lo ngại mà là thực trạng phơi bày rõ ràng.