Nhận định Brighton & Hove Albion – Crystal Palace vào lúc 21:00 ngày 08/02

Nhận định Brighton & Hove Albion – Crystal Palace đang là chủ đề nóng hổi trước thềm trận derby M23 đầy kịch tính. Trận đấu này không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn là cuộc chiến vì danh dự giữa hai đội bóng đầy duyên nợ. Với lợi thế sân nhà Amex, Brighton đang quyết tâm giành trọn 3 điểm để khẳng định vị thế trước một Crystal Palace đang khủng hoảng.

Đánh giá phong độ của Brighton & Hove Albion

Đội chủ sân Amex đang trải qua một giai đoạn thi đấu tương đối ổn định nhưng lại thiếu đi sự bứt phá cần thiết để lọt vào nhóm dẫn đầu. Trong 3 trận đấu gần nhất tại Premier League, đoàn quân của huấn luyện viên Brighton đã thu về 2 trận hòa và 1 thất bại, một kết quả chưa thực sự làm hài lòng những cổ động viên khó tính. Trận hòa 1-1 trước Everton ngay tại thánh địa của mình cho thấy khả năng kiểm soát bóng của “Mòng biển” vẫn rất ấn tượng, song khâu dứt điểm cuối cùng vẫn là bài toán chưa có lời giải thỏa đáng.

Trước đó, thất bại sít sao 1-2 trên sân của Fulham đã bộc lộ những lỗ hổng nhất định trong hệ thống phòng ngự khi đối phương tổ chức phản công nhanh. Tuy nhiên, việc cầm chân Bournemouth với tỷ số 1-1 cho thấy bản lĩnh của Brighton trong những thế trận giằng co là không thể phủ nhận. Lối chơi ban bật ngắn và áp sát tầm cao vẫn là bản sắc mà đội bóng này duy trì, giúp họ luôn chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng trước mọi đối thủ.

Brighton đang thi đấu khá ổn định

Đánh giá phong độ của Crystal Palace

Trái ngược với sự ổn định của đội chủ nhà, Crystal Palace đang chìm sâu vào khủng hoảng với chuỗi thành tích vô cùng bết bát trong thời gian qua. “Đại bàng” London dường như đã đánh mất đi sự sắc sảo trong các đợt lên bóng và sự lỏng lẻo ở hàng thủ đang khiến họ phải trả giá đắt. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Palace không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có những thất bại đau đớn trước Chelsea (1-3) và bị loại khỏi FA Cup bởi Sunderland (1-2).

Trận hòa 1-1 trước Nottingham Forest ở vòng đấu gần nhất có thể coi là một nỗ lực đáng ghi nhận, nhưng nó vẫn chưa đủ để giúp họ thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Sự thiếu hụt về mặt nhân sự cùng tâm lý thi đấu đè nặng đang khiến đôi chân của các cầu thủ khách trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Nếu không sớm cải thiện phong độ, viễn cảnh về một mùa giải trắng tay và cuộc chiến trụ hạng khốc liệt đang hiện hữu rõ nét trước mắt thầy trò huấn luyện viên Crystal Palace.

Bảng tỷ lệ kèo trận Brighton & Hove Albion – Crystal Palace

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận Brighton & Hove Albion – Crystal Palace mà bạn có thể tham khảo:

Bảng tỷ lệ kèo trận Brighton & Hove Albion – Crystal Palace

Soi kèo châu Á Brighton & Hove Albion – Crystal Palace

Trên thị trường châu Á, Brighton được đánh giá cao với mức chấp 0.5 trái nhờ thực lực và lợi thế sân bãi. Tỷ lệ này phản ánh niềm tin lớn từ các chuyên gia dành cho đội chủ nhà trong bối cảnh đối thủ đang mất phương hướng. Palace đã thua kèo trong phần lớn các trận đấu gần nhất, cho thấy họ không còn là địa chỉ đầu tư an toàn. Với sức ép liên tục, Brighton đủ khả năng giành chiến thắng cách biệt để mang về niềm vui cho giới đầu tư.

Dự đoán: Brighton & Hove Albion -0.5

Soi kèo châu Âu Brighton & Hove Albion – Crystal Palace

Kèo châu Âu đặt cửa thắng cho Brighton ở mức 2.02, một con số khá an toàn cho người chơi ưa thích sự chắc chắn. Sự rệu rã của Crystal Palace khiến khả năng thắng ngược của họ (3.32) trở nên vô cùng thấp. Trận hòa cũng khó xảy ra khi Brighton luôn có xu hướng chơi tấn công tổng lực để tìm kiếm bàn thắng tại Amex. Đây là thời cơ vàng để thầy trò huấn luyện viên Brighton tích lũy thêm điểm số quan trọng.

Dự đoán: Brighton & Hove Albion thắng

Soi kèo Tài Xỉu Brighton & Hove Albion – Crystal Palace

Tỷ lệ Tài Xỉu 2.75 bàn là một thử thách thú vị cho giới mộ điệu khi cả hai đội đều đang gặp vấn đề ở khâu ghi bàn. Tuy nhiên, tính chất quyết liệt của trận derby M23 có thể khiến thế trận trở nên cởi mở và nhiều va chạm hơn. Brighton chắc chắn sẽ đẩy cao đội hình ngay từ đầu, trong khi hàng thủ Palace vốn đã lỏng lẻo rất dễ mắc sai lầm. Một kịch bản với ít nhất 2 bàn thắng nghiêng về phía chủ nhà là điều có thể dự đoán trước.

Dự đoán: Xỉu (2.75)

Dự đoán tỷ số Brighton & Hove Albion – Crystal Palace

Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận một chiều khi Brighton làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến. Sự lúng túng của hàng thủ Crystal Palace sẽ là cơ hội để các chân sút chủ nhà khai thác triệt để. Dù rất cố gắng, nhưng với lực lượng hiện tại, “Đại bàng” khó lòng đứng vững trước những đợt hãm thành liên tiếp. Một chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 sẽ là kết quả hợp lý cho diễn biến trên sân.

Dự đoán tỷ số: Brighton & Hove Albion 2-0 Crystal Palace

Brighton & Hove Albion sẽ có được 3 điểm quan trọng

Tổng kết

Trận cầu giữa Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace vào ngày 08/02 tới đây xoilac hứa hẹn sẽ mang đậm dấu ấn chiến thuật của đội chủ nhà. Với phong độ chạm đáy, Crystal Palace khó lòng thoát khỏi một thất bại tại Amex.