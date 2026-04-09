Nhận định Liverpool – Fulham vào lúc 23:30 ngày 11/04 hứa hẹn cuộc chạm trán hấp dẫn tại Anfield. Đoàn quân HLV Arne Slot đang cần 3 điểm để bám đuổi top 4, trong khi Fulham với lối chơi kỷ luật sẽ là thử thách không dễ chịu. Cập nhật ngay phong độ, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái và dự đoán tỷ số chính xác nhất.

Liverpool vs Fulham – Cuộc chiến không cân sức tại Anfield

Trận đối đầu hai đội Liverpool – Fulham vào lúc 23:30 ngày 11/04 đang thu hút sự chú ý của giới mộ điệu khi The Kop bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải. Với lợi thế sân nhà cùng dàn sao thượng hạng, thầy trò HLV đang hừng hực khí thế đánh bại đối thủ đầy khó chịu đến từ London.

Nhận định phong độ của Liverpool và Fulham

Phong độ gần đây của Liverpool

Trong 5 trận đấu gần nhất, Liverpool đang duy trì một phong độ thiếu ổn định với 2 thắng, 1 hòa và 2 thua. Hàng công của The Kop vẫn duy trì sức mạnh khi ghi được 7 bàn thắng, nhưng hàng thủ lộ rõ điểm yếu khi để lọt lưới tới 6 bàn. Sự cơ động của tuyến giữa vẫn tốt, song những sai lầm cá nhân và khoảng trống phía sau đang khiến Anfield không còn là pháo đài vững chắc như trước.

The Kop hiện đang duy trì vị thế trong nhóm top 5 với 49 điểm sau 31 trận, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đoàn quân HLV Arne Slot vẫn còn cơ hội bám đuổi top 4 và suất Champions League mùa sau, nhưng chuỗi kết quả không tốt gần đây khiến họ cần một chiến thắng để lấy lại đà hưng phấn. Điểm tựa Anfield với khán đài rực lửa vẫn là nguồn sức mạnh lớn để đội bóng vùng Merseyside hướng tới 3 điểm trọn vẹn.

Phong độ gần đây của Fulham

Trái ngược với đội chủ nhà, Fulham đang cho thấy phong độ khá ổn định với thành tích 2 thắng, 2 hòa và 1 thua trong 5 lần ra sân gần đây. Đáng chú ý, khả năng thi đấu xa nhà của đội bóng thành London vẫn là điểm yếu khi họ thường gặp khó khăn trước các đội chơi pressing tầm cao và kiểm soát trận đấu. Hàng công của Fulham dù có những khoảnh khắc tỏa sáng nhưng vẫn thiếu sự ổn định để duy trì sức ép liên tục.

Phân tích phong độ 5 trận gần đây của Fulham

Trong khi Liverpool đang nỗ lực trở lại với lối đá tấn công mạnh mẽ và lợi thế sân nhà thì Fulham lại bộc lộ nhiều khoảng trống nơi hệ thống phòng ngự mỗi khi phải hành quân xa nhà. Sự chênh lệch về đẳng cấp cùng phong độ giữa đôi bên là điều không thể phủ nhận ở thời điểm hiện tại. Fulham sẽ phải nỗ lực hơn 200% sức bình sinh nếu muốn đứng vững trước những đợt sóng tấn công dồn dập của “Lữ đoàn đỏ”.

Mục tiêu & cách tiếp cận trận đấu của hai bên

Bước vào vòng đấu 32, mục tiêu của hai đội đã có sự phân hóa rõ rệt dựa trên vị trí hiện tại. Trong khi Liverpool nỗ lực cho tấm vé Champions League, Fulham lại hướng tới việc củng cố vị trí vững chắc trong nhóm nửa trên bảng xếp hạng Premier League.

Cách tiếp cận trận đấu Liverpool với Fulham

Liverpool: Các cầu thủ sẽ chủ động tấn công ngay từ đầu, áp đặt thế trận pressing tầm cao sở trường để tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc. Mục tiêu nhằm giữ vị trí trong top đầu, thu hẹp khoảng cách 5 điểm với Aston Villa.

Fulham: Ưu tiên hệ thống phòng ngự lùi sâu, tập trung đánh chặn ở khu vực trung lộ và chờ đợi thời cơ phản công dựa trên tốc độ của các cầu thủ chạy cánh. Trong vòng đấu này, đội bóng sẽ ưu tiên duy trì vị trí thứ 9 và phá dớp thường xuyên để mất điểm trước các đội bóng lớn.

Soi kèo Liverpool vs Fulham (23h30 ngày 11/04)

Cuộc đối đầu tại Anfield luôn mang đến những cung bậc cảm xúc mãnh liệt cho người hâm mộ. Trong bối cảnh đoàn quân HLV Arne Slot đang khao khát điểm số để trở lại top 4, những biến động về tỷ lệ kèo sẽ là cơ sở quan trọng để bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất, bạn hãy theo dõi nội dung dưới đây:

Soi kèo Liverpool và Fulham chi tiết

Kèo tài xỉu (Over/Under)

Liverpool sở hữu hàng công đã ghi được 50 bàn thắng từ đầu mùa, một con số phản ánh đúng triết lý bóng đá tấn công của họ. Ngược lại, Fulham cũng không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt khi đã có 43 pha lập công. Lịch sử đối đầu giữa hai đội thường xuất hiện những trận có nhiều bàn thắng, tiêu biểu là trận hòa 2-2 hồi tháng 01/2026.

Với tâm thế cần thắng để bám đuổi top 4, Liverpool sẽ dồn toàn lực tấn công, tạo ra một thế trận vô cùng cởi mở. Đồng nghĩa với việc các khoảng trống phía sau hàng thủ lữ đoàn đỏ sẽ lộ ra cho các chân sút The Cottagers khai thác. Một kịch bản trận đấu bùng nổ bàn thắng là điều rất dễ xảy ra.

Chốt kèo: Tài 2.75/Tài 3

Kèo phạt góc

Về phía Liverpool, với xu hướng đẩy bóng ra hai biên và thực hiện nhiều quả tạt từ các hậu vệ cánh, họ luôn là đội bóng đứng đầu về các chỉ số phạt góc. Việc ép sân liên tục sẽ giúp họ thu về một lượng lớn các tình huống đá phạt từ cột cờ.

Ngược lại thì Fulham sẽ phải đối mặt với sức ép nghẹt thở, hàng thủ chắc chắn sẽ phải thường xuyên phá bóng giải nguy, chịu phạt góc. thống kê trung bình mỗi trận gần đây của cả hai đội đều vượt ngưỡng 10 quả phạt góc, phản ánh đúng lối chơi tấn công biên mạnh mẽ của đôi bên.

Chốt kèo: Tài góc 10.5

Kèo châu Á (Handicap)

Trên bảng xếp hạng Premier League tháng 04/2026, Liverpool hiện đang đứng thứ 5 với 49 điểm, trong khi Fulham xếp thứ 9 với 44 điểm. Dù vị thế của The Kop đã suy giảm so với các mùa trước, nhưng sức mạnh tại thánh địa Anfield vẫn là một rào cản cực lớn. Nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Marco Silva vẫn là một đội bóng chơi rất lì lợm, sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối thủ bất kỳ lúc nào.

Chốt kèo: Fulham +1.5

Kèo châu Á có khả năng thắng đậm

Kèo 1×2

Dựa vào lịch sử đối đầu và đẳng cấp đội hình, Liverpool vẫn chiếm ưu thế rõ rệt. Dù phong độ hiện tại có phần trồi sụt, nhưng bản lĩnh của một đội bóng lớn và lợi thế sân nhà sẽ là chìa khóa giúp họ vượt qua khó khăn. The Cottagers dù có thể gây ra nhiều phiền toái nhưng khó lòng tạo nên bất ngờ tại Anfield vào lúc này.

Chốt kèo: Liverpool thắng

Lịch sử đối đầu Liverpool vs Fulham – Ai nhỉnh hơn?

Lịch sử đối đầu Liverpool vs Fulham luôn mang đến những trận cầu đầy kịch tính, nhiều bàn thắng. Dù thầy trò Arne Slot chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng Fulham thường chơi rất lì lợm và không ít lần khiến “Lữ đoàn đỏ” phải toát mồ hôi.

Ngày Trận đấu Kết quả 04/01/2026 Fulham vs Liverpool 2 – 2 06/04/2025 Fulham vs Liverpool 3 – 2 14/12/2024 Liverpool vs Fulham 2 – 2 21/04/2024 Fulham vs Liverpool 1 – 3 24/01/2024 Fulham vs Liverpool 1 – 1 10/01/2024 Liverpool vs Fulham 2 – 1 03/12/2023 Liverpool vs Fulham 4 – 3 03/05/2023 Liverpool vs Fulham 1 – 0 06/08/2022 Fulham vs Liverpool 2 – 2 07/03/2021 Liverpool vs Fulham 0 – 1

Liverpool vẫn chiếm ưu thế rõ rệt khi thắng nhiều hơn trong lịch sử đối đầu. Tuy nhiên, các trận gần đây cho thấy rất nhiều bàn thắng cao (thường trên 2.5 bàn). Đoàn quân của HLV Marco Silva dù yếu hơn vẫn có khả năng gây bất ngờ lớn. Đặc biệt khi chơi trên sân nhà hoặc tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ Liverpool.

Thống kê lịch sử đối đầu của Liverpool và Fulham

Dự đoán Liverpool vs Fulham: “The Kop” có giữ vững 3 điểm?

Nhận định Liverpool – Fulham vào lúc 23:30 ngày 11/04 cho thấy một thử thách không hề đơn giản cho đội chủ nhà. Trong bối cảnh cuộc đua top 4 ngày càng khốc liệt, Liverpool buộc phải tận dụng tối đa lợi thế sân nhà Anfield để giành trọn 3 điểm, qua đó nuôi hy vọng trở lại nhóm dự Champions League.

Tình hình lực lượng

Những biến động về nhân sự trước giờ bóng lăn luôn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến toan tính của hai chiến lược gia. Việc thiếu vắng các trụ cột do chấn thương dài hạn buộc cả hai câu lạc bộ phải có những điều chỉnh linh hoạt trong cách vận hành.

Liverpool: Lữ đoàn đỏ tiếp tục chịu tổn thất lớn khi thủ thành số một Alisson Becker vẫn chưa thể trở lại. Danh sách bệnh binh còn có Wataru Endo, Conor Bradley, Giovanni Leoni (ACL), Stefan Bajcetic cùng một số trường hợp khác. Tuy nhiên, sự trở lại của một số trụ cột tấn công và sự ổn định của bộ đôi trung vệ Van Dijk – Konaté sẽ là điểm tựa quan trọng cho đội chủ nhà.

Fulham: Đội bóng thành London hành quân đến Anfield mà không có sự phục vụ của chân sút trẻ Kevin Macedo do chấn thương. Kenny Tete (hamstring) và một số trường hợp khác như Rodrigo Muniz, Ryan Sessegnon vẫn đang điều trị, trong khi Josh King có thể kịp trở lại nhưng khả năng đá chính vẫn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Với tình hình lực lượng hiện tại, cả hai đội dự kiến sẽ tung ra sân những quân bài tối ưu nhất để hiện thực hóa mục tiêu có điểm. Sự xuất hiện của các trụ cột dày dạn kinh nghiệm hứa hẹn tạo nên một thế trận đôi công hấp dẫn.

Vai trò Liverpool (4-2-3-1) Fulham (4-2-3-1) Thủ môn Mamardashvili Leno Hậu vệ Gomez hoặc Frimpong, Konaté, Van Dijk Kerkez Castagne, Andersen, Cuenca & trung vệ Robinson Tiền vệ Gravenberch, Mac Allister Berge, Lukić Tiền đạo Salah, Szoboszlai, Gakpo và trung phong Ekitiké Wilson, Smith Rowe, Iwobi và trung phong Raúl Jiménez

Kịch bản Liverpool vs Fulham: “Cơn lốc đỏ” càn quét Anfield?

Đội bóng của Arne Slot dự kiến sẽ thiết lập quyền kiểm soát bóng áp đảo, triển khai hệ thống pressing tầm cao. Khu vực quyết định trận đấu sẽ nằm ở hai hành lang cánh, nơi các hậu vệ biên của Liverpool liên tục dâng cao để tạo đột biến. Bên cạnh đó, cuộc chiến tại tuyến giữa sẽ là nơi “The Kop” bóp nghẹt các đợt lên bóng của đối thủ.

Kết quả chung cuộc giữa Liverpool với Fulham

Ngược lại, Fulham sẽ chọn cách chơi thấp, lùi sâu đội hình để xây dựng “xe bus” trước khung thành thủ môn Bernd Leno. Họ sẽ kiên nhẫn chờ đợi sơ hở từ hàng thủ dâng cao của chủ nhà để tung ra những nhát dao phản công sắc lẹm. Dù lữ đoàn đỏ được dự đoán sẽ áp đảo hoàn toàn, nhưng với hàng thủ chưa thực sự ổn định mùa này, Fulham hoàn toàn có khả năng tìm thấy bàn thắng danh dự.

Dựa trên những phân tích về phong độ, mục tiêu của cả hai đội, kịch bản một chiến thắng cách biệt cho đội chủ nhà là rất khả thi. Theo các chuyên gia bóng đá lâu năm nhận định, tỷ số cuối trận sẽ nghiêng về Liverpool 3 – 1 Fulham.

Kết luận

Nhận định Liverpool – Fulham vào lúc 23:30 ngày 11/04 nghiêng hẳn về cửa thắng cho đội chủ nhà nhờ lợi thế Anfield cùng đẳng cấp vượt trội. Dù Fulham có thể gây khó khăn bằng lối chơi phòng ngự phản công, Liverpool vẫn được dự đoán sẽ giành 3 điểm với tỷ số sát nút.